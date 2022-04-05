Актуально
Пророк Мухаммад (мир ему) – наш духовный наставник
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) заставил нас отвести глаза от пыли на земле и увидеть…
Война в Украине: «Это совершенно новый вызов»
Мало кому в Европе известно о богатой традициями мусульманской общине, которая веками была частью…
Война и мир в Исламе
Ислам – это религия мира. Этот факт подтверждается как исламским учением, так и самим наименованием…
Аллах аль-Муксит – Справедливый
Аллах повелевает нам быть справедливыми, и Сам Он – аль-Муксит, т.е. Тот, кто справедлив,…
Умей сказать «нет»
Как часто ты соглашаешься с тем, что на самом деле не одобряешь? И как часто это стоит твоих…
Спецтемы
Ислам для всех!
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Ислам в моей жизни
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05 апр, 2022
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03 фев, 2022